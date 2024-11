Lo Studio Radiologico Schembari di Modica si evolve

Lo Studio Radiologico Schembari di Modica ha scelto l’eccellenza, dotandosi della soluzione Vantage Elan NX Edition 1.5T di #CanonMedical.

“Con questa innovazione, riaffermiamo il nostro impegno per l’eccellenza e la nostra attenzione e cura verso i nostri pazienti; con flussi di lavoro intelligenti e tecnologie all’avanguardia, potremo fare affidamento su immagini di alta qualità, per diagnosi più rapide con il massimo comfort per i nostri pazienti” ha commentato il Dr. Dario Schembari.

Grazie ad AiCE, la prima tecnologia al mondo basata su deep learning per la ricostruzione in risonanza magnetica, è possibile ottenere risultati rapidi e precisi, ottimizzando l’intero percorso diagnostico.

