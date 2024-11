Vittoria. Proposto il conferimento della Ricompensa al Merito Civile a Rocco Conselmo

La Giunta Comunale di Vittoria, con propria deliberazione, ha proposto al Prefetto di Ragusa il conferimento della Ricompensa al Merito Civile a Rocco Conselmo, in riconoscimento del suo atto di straordinario valore civile, compiuto mentre era in servizio come conducente di linea presso l’azienda Autolinee Giamporcaro Srl.

Rocco Conselmo, residente a Vittoria, si è sempre distinto per l’alto senso del dovere, la professionalità e l’impegno costante nello svolgimento del suo lavoro, garantendo sicurezza e affidabilità nel trasporto pubblico locale. Un atto particolarmente significativo si è verificato nell’ottobre del 2022, quando, durante una corsa di routine, si è trovato a fronteggiare un’emergenza: una passeggera stava soffocando e Conselmo, con prontezza e determinazione, ha messo in atto la manovra di Heimlich, riuscendo a salvarle la vita.

In base a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397, che regola il conferimento delle ricompense al merito civile, e in considerazione dell’alto valore dell’atto compiuto dal Signor Conselmo, la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno proporre la sua candidatura per il conferimento ufficiale della Ricompensa al Merito Civile.

La proposta è stata trasmessa alla Prefettura di Ragusa per gli adempimenti successivi, con l’auspicio che venga formalizzata.

