Piattaforma unica regolarità contributivi. Ebt Ragusa illustra le novità dall’Inps

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori operanti nell’area iblea che l’Inps ha deciso di fornire indicazioni in merito alla Piattaforma unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva, disponibile in ambiente internet e in ambiente intranet, il cui utilizzo favorirà una diversa modalità di gestione della posizione contributiva, sia da parte degli intermediari che da parte delle strutture territoriali dell’istituto.

La procedura “Ve.R.A./Simulazione Durc” è stata realizzata per rendere disponibile al titolare e/o legale rappresentante dell’azienda e al suo intermediario in possesso della specifica profilazione “Delega Master” di nuova istituzione, la possibilità di consultare tutte le evidenze che richiedono un intervento di normalizzazione o di regolarizzazione. La procedura Ve.R.A. è composta da due sezioni – Verifica regolarità (Ve.R.A.) e Simulazione Durc – che propongono rispettivamente le esposizioni debitorie del contribuente e ogni altra evidenza, con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato, e la contestuale simulazione dell’esito automatico della regolarità.

“La struttura della procedura – dichiarano dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa presieduto da Gregorio Lenzo – indirizza le attività dell’operatore di sede, del soggetto contribuente e dei loro intermediari verso due direttrici: la prima è funzionale alla gestione di tutte le evidenze e informazioni esposte nella sezione Ve.R.A., che possono richiedere l’attivazione di procedimenti di regolarizzazione indipendentemente dalla loro rilevanza ai fini del rilascio del Durc. La seconda agevola il soggetto contribuente e il suo intermediario nell’individuare, ponendo a raffronto la sezione Ve.R.A. con la sezione simulazione Durc, le evidenze ostative al rilascio della regolarità contributiva automatica che, se non gestite anticipatamente, determineranno l’emissione dell’invito a regolarizzare in fase di gestione del procedimento di verifica della regolarità contributiva nell’ambito della procedura Durc On Line. La piattaforma in ambiente internet, stando a quanto riferisce l’Inps, è stata strutturata per consentire ai soggetti contribuenti e ai loro intermediari, in possesso della specifica profilazione “Delega Master”, la consultazione delle evidenze, con o senza rilevanza contributiva, riferite alla posizione contributiva, trasversalmente a tutte le gestioni contributive, per la sistemazione delle eventuali anomalie mediante l’attivazione dei processi di regolarizzazione previsti per ciascuna tipologia di debiti contributivi. Al momento dell’interrogazione la procedura genera un ticket che identifica con un numero la richiesta di consultazione. L’utente potrà consultare l’esito della situazione rilevata da ciascun archivio gestionale, determinato alla data dell’interrogazione, in un’unica pagina di sintesi che riporta tutte le Gestioni nelle quali risulta operare il codice fiscale”. Ulteriori informazioni nella sede dell’Ebt in via Roma 122 al numero di telefono 0932.622522.

