Modica: Polo Commerciale oggi l’audizione in seconda commissione

Proficua seduta questa mattina da parte della commissione Lavori Pubblici in seno al Consiglio Comunale di Modica. All’ordine del giorno, i lavori di completamento dell’asse viario Polo Commerciale che risultano fermi da diverse settimane. Oggi, alla presenza della direzione dei lavori e della CNA (assente il RUP e il Dirigente per improrogabili e reiterati impegni lavorativi), i consiglieri Giammarco Covato, Paolo Nigro, Piero Covato, Massimo Caruso, Giovanni Alecci e Claudio Gugliotta, componenti della commissione, hanno esaminato con estrema attenzione gli incartamenti, ascoltando le dichiarazioni della direzione dei lavori circa la cronistoria dell’opera.

“I lavori risultano al momento fermi a causa di un problema legato alla sistemazione dei cavi della fibra ottica – fanno sapere dalla Commissione – che però, questa è la buona notizia, dovrebbero essere risolti a breve. Infatti, già dai primi giorni della prossima settimana è previsto l’inizio dei lavori. Terminata questa fase, ci sarà da affrontare però la questione legata alla rotatoria di fronte al supermercato Le Liccumie, altro nodo fondamentale per la continuazione degli interventi su tutto l’asse viario. Sembrerebbe infatti ancora in corso la definizione del progetto di variante per poi procedere con la realizzazione della suddetta. Solo dopo la conclusione di questa opera, potranno cominciare tutti i lavori di completamento dell’asse viario. “Giovedì prossimo avremo un ulteriore incontro, questa volta alla presenza del RUP e del dirigente comunale, l’Ing. Francesco Paolino, oggi assente, al quale chiederemo ulteriori delucidazioni circa la realizzazione di questa fondamentale opera infrastrutturale. In particolare, una volta risolti i problemi legati alla fibra ottica, chiederemo quali saranno le tempistiche per l’effettiva ripresa e completamento dei lavori. Come già dichiarato in precedenza, il nostro lavoro è un dovere nei confronti, in primis, dei cittadini che ci hanno dato fiducia e che ora pretendono spiegazioni, e, in secondo luogo, di servizio verso l’Amministrazione affinché la stessa possa procedere più speditamente nella propria attività.”

