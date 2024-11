Riforma della Polizia Locale e Parità retributiva di genere in I Commissione

La I Commissione Affari Isituzionali, presieduta dall’On. Ignazio Abbate, si è riunita per dare il parere al NaDefr (documento di economia e finanza regionale), parere dato a maggioranza con voto contrario dell’opposizione. Al’interno di questo documento, che passerà ora al vaglio del Parlamento, sono state inserite le raccomandazioni per la copertura finanziaria di due riforme che vedono lo stesso On.Abbate nelle vesti di relatore: la riforma della polizia locale (N.288-87-290) e la parità retributiva di genere (N.250-318), “Sono due leggi che produrranno un cambiamento epocale – commenta il parlamentare della DC – visto che parliamo di una riforma dell’ordinamento della polizia locale, che aspetta un aggiornamento ai tempi moderni da più di 30 anni.. E di una equiparazione salariale che non può più tardare ad arrivare in un’epoca in cui si porta avanti la parità di genere in ogni campo della società civile. Abbiamo approvato a maggioranza il NaDefr e con esso ho ritenuto di inserire, d’accordo con gli altri deputati di maggioranza, le raccomandazioni circa la copertura finanziaria di queste due leggi per le quali ho avuto l’onore di essere relatore. Entrambe, a modo loro, sono ormai improcrastinabili per cui l’augurio è che si possa al più presto trovare adeguata copertura e renderle effettive”.

Salva