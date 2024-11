Pozzallo. Automobilista investe ciclista, lievi ferite

Incidente alle ore 15 in corso Vittorio Veneto, angolo via Nino Bixio a Pozzallo. Un automobilista, per cause ancora da accertare e con molta probabilità accecato dal sole contro, ha investito un ciclista che stava transitando in direzione opposta. L’impatto ha fatto sì che l’automobile, una Citroen, transitasse sul marciapiede facendo cadere a terra il povero ciclista. Fortunatamente, solo qualche graffio e qualche dolore agli arti inferiori per l’uomo sulla bici. Illeso il conducente.

Dopo 15 minuti, è giunta una ambulanza sul posto che ha portato via l’uomo presso una struttura sanitaria.

