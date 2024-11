Pozzallo, Celestri: “A giorni saranno conclusi i lavori per la palestra alla Ragioneria”

“A giorni la palestra sarà di nuovo fruibile e potrà finalmente garantire lo svolgimento di campionati e allenamenti di sport indoor!”. Con questo incipit è iniziato il comunicato stampa diramato dal presidente della Civica Assise, Quintilia Celestri, per quel che concerne la palestra sita all’interno dell’istituto di ragioneria “G. La Pira”. Un lavoro sinergico operato con i vertici del Libero Consorzio di Ragusa che ha portato ottimi risultati sia per gli studenti dell’istituto sia per quanti ne vorranno beneficiare. Sono stati il dirigente generale Nitto Rosso e il dirigente responsabile dei Lavori Pubblici, Carlo Sinatra, di concerto con il commissario Patrizia Valenti, a dare il nullaosta per la realizzazione dei lavori che saranno ultimati nelle prossime settimane.

La ristrutturazione garantirà un campo da gioco con una pavimentazione adatta per poter disputare partite di campionato dove anche i percorsi per il pubblico e le tifoserie saranno separati e garantiti da uscite di sicurezza.

“Con la possibilità di concedere una nuova grande palestra ad alcune associazioni sportive – sottolinea la Celestri – sarà più facile la ridistribuzione delle palestre alle varie associazioni durante l’anno ma soprattutto sarà possibile partecipare anche a campionati di serie A. Questo è’ l’augurio che faccio ai nostri ragazzi che purtroppo hanno dovuto rinunciare anche al campionato di serie C! Per la nostra città, puntare sullo sport significa puntare sui nostri giovani, sulla loro crescita sana, fatta di ideali e di sacrificio, fatta di voglia di migliorarsi, di confronto, di agonismo, di regole e di rispetto delle stesse”.

Un restyling a tutto tondo che restituisce alla comunità una struttura moderna e funzionale, che arricchisce non soltanto la scuola ma tutto il territorio circostante, valorizzando le periferie e fornendo stimoli positivi ai giovani.

