Riposto: Prestano soccorso i volontari comunali Protezione Civile di Modica

I volontari del Gruppo Comunale Protezione Civile Modica, si sono attivati su indicazione del DRPC, andando a prestare soccorso agli abitanti di Riposto nel catanese, colpiti da una vera e propria alluvione, dove in un anno “normale” nell’area costiera Jonica etnea, quella compresa tra Giarre, Riposto e Mascali, la pioggia è normalmente sugli 800-900 mm di accumulo, mentre il dato della Protezione civile parla di 500mm in 12 ore. Per tale ragione, e come sempre, i volontari comunali della Protezione Civile di Modica, sono scesi in campo, mettendosi in prima linea per aiutare chi in questo momento ha bisogno di ricevere aiuto da parte di tutti. Oggi, – ha detto Alessandro Cicciarella, coordinatore dei volontari – siamo a Riposto, in provincia di Catania, dove abbiamo portato i nostri o mezzi e la nostra professionalità a servizio dei residenti colpiti da questa straordinaria ondata di maltempo.

Salva