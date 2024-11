Bollette idriche errate o ingiuste: Assoutenti annuncia ricorsi contro Iblea Acque

Non si placano i reclami e le proteste degli utenti della provincia di Ragusa nei confronti delle bollette idriche emesse da Iblea Acque.

L’associazione Assoutenti provincia di Ragusa continua a riscontrare anche per il 2024 bollette idriche con pretese di consumi non aderenti alla realtà e fuori misura oltre che ingiustificate. “Continuiamo a ricontrare proteste degli utenti per le mancate risposte ai reclami e alle richieste di ricalcolo. Le bollette recapitate non recepiscono le letture inoltrate dai cittadini e, a fronte dei disservizi lamentati, la società ha inviato numerosi solleciti di pagamento. Contro l’errata fatturazione dei consumi di acqua, dopo la proposizione del reclamo, è possibile ricorrere alle procedure stragiudiziali e di mediazione previste dall’ARERA (Autorità dei Regolazione), oppure proporre ricorso al Giudice di Pace al fine di far accertare l’insussistenza del credito vantato”.

