Vittoria e Chiaramonte. Controllo del territorio a largo raggio dei Carabinieri

I Carabinieri di Chiaramonte Gulfi, unitamente a personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori di “Sicilia”, hanno eseguito una perquisizione all’interno dell’abitazione di proprietà di 27enne vittoriese rinvenendo, occultata nel comodino della sua camera da letto, una busta in cellophane trasparente contenente 27 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” che veniva successivamente sottoposta a sequestro. Il giovane, dopo essere stato identificato compiutamente, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

I servizi preventivi realizzati dai Carabinieri hanno anche permesso di rintracciare un albanese di 45 anni destinatario di una Ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dalla Corte d’Appello di Catania, finalizzata all’estradizione. La misura trae origine da una rapina pluriaggravata cui si era reso autore l’uomo nel mese di marzo 2003 proprio nel territorio ipparino. E’ stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella mattinata del 6 u.s., i militari della Stazione Carabinieri di Vittoria, unitamente a personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori di “Sicilia”, su informazioni acquisite dalle attività di controllo del territorio, hanno attenzionato un casolare di proprietà di O.F., vittoriese cl.85. I Carabinieri hanno poi deciso di approfondire gli accertamenti all’interno dell’immobile ove hanno rinvenuto n.23 proiettili di diverso calibro che venivano successivamente sottoposti a sequestro. L’uomo, al termine degli accertamenti presso il suo immobile, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione abusiva di munizioni poiché detenute senza averne fatto denuncia all’Autorità come richiesto dalla norma.

