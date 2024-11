Gli accertamenti medici effettuati su Max Lucarelli hanno evidenziato una distrazione al legamento collaterale del ginocchio. La diagnosi comporta un allungamento dei tempi di recupero per il giocatore, che dovrà seguire un percorso riabilitativo mirato prima di poter tornare in campo. La società resta in attesa di ulteriori sviluppi per stabilire con precisione le tempistiche di rientro mirato ad un mese e mezzo.

