Ragusa. Ordine commercialisti e contabili intitola sala conferenza a Giovanni Di Blasi

L’assemblea generale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, in data 24 settembre 2024, ha autorizzato il consiglio direttivo ad acquistare l’immobile, condotto in locazione da anni, di via Nino Martoglio n. 5. Ciò è stato possibile grazie a tutti i commercialisti. Grazie anche ai consiglieri dell’Odcec di Ragusa che si sono susseguiti dal 2008, e in particolare al presidente Daniele Manenti (presidente dell’Odcec di Ragusa per 9 anni dal 2008 al 2016), che hanno consentito di realizzare un consistente avanzo di amministrazione accumulato, anno dopo anno, con le oculate ed efficienti gestioni economiche/finanziarie dell’Ordine.

“Il consiglio direttivo, che mi onoro di presiedere – dichiara il presidente dell’Odcec di Ragusa, Maurizio Attinelli – ha deliberato di realizzare un momento celebrativo di tale importante acquisto, intitolando la sala conferenza al compianto collega Giovanni Di Blasi (1938-2012) che è stato un esempio per il suo contributo e dedizione professionale nel campo della consulenza aziendale e contabile. Ha dato anche un instancabile impegno nel promuovere l’eccellenza professionale e il suo significativo contributo alla crescita della comunità locale. E’ stato un eccellente professionista che ha dato lustro alla professione del commercialista. E’ stato per tanti anni dirigente di categoria, nel periodo dal 1976 al 1988, quando l’Ordine era ancora separato dal Collegio, oltre che, dopo l’unificazione, nel primo consiglio direttivo dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (dal 2008 al 2012). Il dott. Giovanni Di Blasi è stato anche il collega che più di altri ha insistito per l’acquisto della sede: infatti, sosteneva l’importanza di avere un riferimento fisso sul territorio che desse prova e testimonianza della presenza del commercialista”.

Sabato 16 novembre alle 12 la sede dell’Ordine ospiterà la moglie, la signora Lina Di Blasi, che, unitamente al presidente nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio e al past president Daniele Manenti, scopriranno la targa dedicata al collega Giovanni Di Blasi.

