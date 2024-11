Santa Croce. la Cna territoriale di Ragusa in visita al sindaco Dimartino

La Cna territoriale di Ragusa con il presidente Giuseppe Santocono e il segretario Carmelo Caccamo, presente il responsabile della sede comunale di Ragusa, Andrea Roccaro, in visita al sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino. Durante il cordiale confronto, è stato registrato un clima di collaborazione e di apertura utile per il tessuto economico della cittadina iblea. “Abbiamo condiviso alcune linee – spiegano Santocono e Caccamo – per lo sviluppo e la valorizzazione di uno straordinario territorio ricco di storia e di eccellenze enogastronomiche. Ci sono le condizioni per lavorare insieme attraverso uno scambio reciproco di competenze. La Cna sarà con maggiore forza un punto di riferimento certo e credibile per le imprese della città, alle quali forniremo un sostegno concreto in termini economici grazie ai bandi messi a disposizione dalla Regione e ad altri servizi del nostro sistema. Abbiamo, altresì, apprezzato le misure già messe in campo dall’amministrazione comunale in favore degli artigiani e dei commercianti e siamo convinti che il lavoro sinergico che svilupperemo nei prossimi giorni permetterà di accompagnare le aziende nella loro crescita. Turismo, cura del territorio e introduzione di agevolazioni per artigiani e commercianti sono state le parole chiave. Organizzeremo insieme un incontro mirato con tutte le aziende della città”. Il sindaco Dimartino ha mostrato grande sensibilità e attenzione per il ruolo svolto dall’associazione di categoria Cna.

Salva