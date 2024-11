Un Futuro di Valore per Scicli: La Verità dietro le critiche

I consiglieri comunali di Siamo Scicli, Giuseppe Arrabito, Lorenzo Bonincontro, Desirè Ficili, Enzo Giannone, Debora Iurato, Stefania Muriana, di Libertà Popolare, Giuseppe Puglisi, di Obiettivo Comune Salvatore Causarano e l’ indipendente, Andrea Di Benedetto, hanno inviato un comunicato nel quale si legge “Vi siete mai chiesti perché alcuni continuano a criticare il nostro Sindaco Marino, nonostante i risultati tangibili che stiamo ottenendo? Negli ultimi due anni e mezzo l’opposizione ha ricoperto un solo ruolo,null’altro facendo: cercare, in ogni modo, di screditare il nostro lavoro. Si potrà dire che è legittimo, però si deve anche dire che evidente, i consiglieri di opposizione hanno memoria corta. Sembra che abbiano dimenticato il passato! Molti di loro, infatti, hanno ricoperto ruoli chiave sotto la passata amministrazione Giannone. E la loro esperienza è stata frastagliata, confusionaria, politicante, con continui cambiamenti di assessori e presidenti del Consiglio, segno di totale confusione amministrativa e politica. Ed anche oggi dimostrano la loro confusione e il loro pressappochismo. Criticano – continuano i Consiglieri comunali – i numeri della nostra Maggioranza, ma si astengono dal prendere responsabilità nei confronti della città. Parlano di risultati ma abbandonano l’Aula Consiliare senza nemmeno votare sui punti all’ordine del giorno, mentre alcuni di loro avevano già dichiarato il proprio voto favorevole: ritornano nel caos di cui sono maestri. Hanno messo in evidenza le assenze tra i nostri consiglieri. Ma erano giustificate, erano programmate, erano impegni personali e di famiglia non posticipabili. Nessuna strategia o pianificazione. Dimenticano il passato tumultuoso della loro amministrazione! Noi invece continuiamo a scrivere una nuova storia per Scicli, una storia di unità e progresso. Il nostro riferimento è la Città ed i cittadini, non l’Opposizione. E ciò che conta davvero sono i risultati! Grazie al nostro impegno abbiamo sbloccato e rimesso in moto progetti “fermi con le quattro frecce” da tempo, lasciati a scadere dentro i cassetti. Abbiamo portato in Città milioni e milioni di euro per progetti importanti. Abbiamo risolto pastoie burocratiche, intrecci complicati. Combattuto sfide ogni giorno per avere risultati importanti come la riqualificazione del cimitero, la realizzazione di nuovi asili nido per complessivi 150 posti,, la casa famiglia per i cani randagi. Per non parlare poi della pista ciclabile, del rifacimento della Lipparini (facciata, arredi, climatizzazione), del concreto finanziamento dell’area di Chiafura. E poi la messa in sicurezza dei costoni rocciosi. L’impegno per la Bandiera Blu di Sampieri, i nuovi contratti per il trasporto pubblico. Il porto di Donnalucata. La gestione della pulizia della Città che ha permesso di raggiungere livelli di raccolta differenziata tra i primi in provincia. E la prossima attivazione dei centri di raccolta. Senza dimenticare che entro il 2025 andranno in appalto oltre 50 opere pubbliche! Come ci ha detto recentemente un cittadino – scrivono ancora i consiglieri – : “Devo dire che finalmente si vedono dei cambiamenti che abbiamo atteso per anni!” Siamo orgogliosi per questo commento. Contrariamente a quanto sperano i detrattori, guerrieri confusionari senza armi, non ci saranno elezioni anticipate né crisi di maggioranza. Il Sindaco Marino è supportato dai suoi consiglieri e assessori e insieme continuiamo a lavorare per costruire un futuro luminoso per Scicli. Ed allora vogliamo lanciare un messaggio aperto alla Città: non “fidatevi” di noi, non “fidatevi” dei consiglieri di opposizione. Non fermatevi alle parole – concludono i consiglieri di maggioranza – guardate i fatti! Partecipate invece alle prossime sedute consiliari e fate sentire la vostra voce. Unitevi a noi nel nostro viaggio verso una Scicli migliore! Insieme saremo più forti.

Salva