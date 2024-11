Poidomani(Fdi Ragusa): “Centro storico e danno di immagine per atavici problemi irrisolti”

“Torniamo a parlare di centro storico e lo facciamo con riferimento a quanto accaduto in via Roma nei giorni scorsi, come abbiamo già denunciato, e con il presunto danno d’immagine che sarebbe determinato da chi, come nel nostro caso, mette in risalto tutto ciò che non va. La verità, però, è un’altra”. E’ il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luca Poidomani, a metterlo in risalto chiarendo che “in realtà, l’unico danno d’immagine nei confronti della città è quello provocato da un sindaco che non riesce a garantire il dovuto slancio a un assessore ai Centri storici incapace di centrare gli obiettivi nell’ambito del suo operato. Non lo diciamo noi. Lo dicono i cittadini, soprattutto i residenti della zona. L’assessore non fa altro, nonostante vari comitati, alcuni commercianti e gruppi di cittadini glielo abbiano fatto presente, che nascondere la testa sotto la sabbia, pur di non ammettere che, in centro, c’è un problema di sicurezza, un problema di parcheggio, di pulizia e mancanza di decoro, insomma disordine totale in via Roma e nel centro storico in generale. Per noi di Fratelli d’Italia non ci sono dubbi: è necessario invertire la tendenza. E chiediamo al sindaco Cassì di sollecitare lui quelle risposte che l’assessore, finora, non è stato in grado di dare”.

Salva