Giornata Mondiale del Diabete: l’ambulatorio di Ragusa offre screening gratuito della glicemia

Una giornata di screening e di sensibilizzazione presso l’ambulatorio di Diabetologia di Ragusa, con accesso libero alla cittadinanza. In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra ogni anno il 14 novembre, la Struttura complessa di Medicina generale, diretta da Raffaele Schembari, è in prima linea per veicolare l’importanza della prevenzione e della cura. “L’informazione e la formazione – dice il dottore Schembari – costituiscono il primo importantissimo passo da compiere. Con semplici ed economici mezzi è possibile diagnosticare la presenza o il rischio di diabete e con pochi cambiamenti dello stile di vita, e senza farmaci, è possibile prevenirlo o curarlo, almeno nella forma a maggiore prevalenza”.

La Giornata Mondiale del Diabete è stata istituita nel 1991 dalla International Diabetes Federation (IDF) e dalla World Health Organization (OMS). Lo screening della glicemia verrà effettuato attraverso l’utilizzo del glucometro, un apparecchio portatile utile a misurare la presenza di glucosio nel sangue. L’ambulatorio di Diabetologia di Ragusa, collocato al piano terra del P.O. “Giovanni Paolo II”, garantirà l’accesso a tutti dalle 9 alle 12.

“L’obesità e il diabete mellito di tipo 2 rappresentano due delle più gravi epidemie sanitarie del nostro tempo”, dice Schembari. Che poi snocciola alcuni numeri: “Il tasso di mortalità cardiovascolare è pari al 7.9% tra i pazienti diabetici. Sovrappeso e obesità sono tra le principali cause di morte e disabilità nella Regione europea dell’Oms e stime recenti suggeriscono che esse causano più di 1,2 milioni di decessi all’anno, corrispondenti a oltre il 13% della mortalità totale. Il rischio di malattie cardiovascolari (angina, infarto, ictus) è da due a quattro volte più alto nelle persone con diabete che nel resto della popolazione ed è responsabile di oltre la metà delle morti per diabete. Condurre un sano stile di vita è la miglior strategia per prevenire il diabete tipo 2 così come l’obesità, due patologie spesso associate. I quattro pilastri di intervento sono controllo del peso corporeo, dieta sana ed equilibrata, attività fisica moderata e costante, rinuncia al fumo di sigaretta”.

