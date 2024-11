Ordine Commercialisti iblei ospitano il convegno sul tema “Imprenditore 4.0”

“Abbiamo creato un’ottima sinergia fra l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, la Compagnia delle Opere e Sicindustria a favore dell’economia siciliana. E lo abbiamo fatto con il convegno che abbiamo ospitato venerdì scorso nella sede dell’Ordine a Ragusa sul tema “Imprenditore 4.0, tra tutela del patrimonio e pianificazione fiscale”. Ritengo sia questa una delle strade da percorrere”. Lo dice il presidente dell’Ocdec di Ragusa, Maurizio Attinelli, facendo riferimento all’appuntamento che ha puntato i riflettori sul ricambio generazionale e la riorganizzazione del patrimonio da intendere come una importante sfida per l’imprenditore. “Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – ancora Attinelli – ha aperto i lavori dell’incontro complimentandosi per la lodevole iniziativa. Durante lo svolgimento del convegno e al termine delle due brillanti relazioni svolte dall’avv. Alberto Fichera e dal past president dell’Odcec di Ragusa, Daniele Manenti, il pubblico presente in aula si è soffermato sui temi della pianificazione fiscale e del passaggio generazionale che più di altri temi hanno catturato l’attenzione”. Considerata la buona riuscita dell’evento formativo, i responsabili dei tre enti organizzatori hanno manifestato l’intenzione di progettare in futuro la trattazione di altri temi che possano risultare di interesse per l’economia legale siciliana. “Intanto – conclude il presidente Attinelli – prendiamo atto del positivo riscontro ottenuto che ci consentirà di guardare avanti prestando maggiore attenzione agli aspetti pregnanti dibattuti”.

Salva