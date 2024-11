Finisce due a due il derby dei Monti Iblei tra Modica e Palazzolo. Prima del match è stato reso omaggio a Gigi Bodi, allenatore del Modica che portò la squadra in C 2 nella stagione 80-81. Sono gli ospiti a passare per primi in vantaggio e ad andare al riposo sull’uno a zero.

Salva