A Pozzallo interessante convegno su Disabilità e Sociale

Un incontro proficuo quello di ieri, dove, al convegno dibattito del Circolo Fratelli d’Italia Pozzallo presso lo Spazio Cultura “Meno Assenza”, organizzato in conseguenza al diniego della richiesta di un consiglio comunale aperto sulla tematica Disabilità e Sociale, le famiglie e le associazioni hanno avuto modo, finalmente, di potersi confrontare e interfacciarsi con le giuste personalitá che potevano dare loro le risposte giuste in materia di disabilità: un momento quindi di raffronto per la comunità, dove l’inclusione su tutti i livelli è stata sensibilizzata e sollecitata soprattutto.

Fondamentali, quindi, l’intervento del Direttore Sanitario dell’Asp di Ragusa, Sara Lanza, che ha evidenziato quanto la disabilità influisce su tutto il nucleo familiare, e non solo sull’individuo; Luca Giurdanella, Collaboratore Professionale Assistente Sociale presso l’Asp, che ha descritto il lavoro di digitalizzazione su cui l’Azienda Sanitaria si sta impegnando per semplificare e velocizzare la mappatura completa dei servizi necessari alle famiglie; il Senatore Salvo Sallemi, Vice Capogruppo al Senato di FDI, che ha esposto gli interventi del Governo avviati sul tema disabilità, come ad esempio il recente G7 sulla Disabilità e Inclusione e Ka carta di Solfagnano.

Un meeting, dunque, dove il tema è stato affrontato sotto tutti i punti di vista: scuola, sanità, sociale e famiglia.

“Ringraziamo per la risposta positiva all’invito il vice sindaco di Pozzallo, Raffaele Monte – dice Dejanira Agnello Modica – che, insieme alla presenza dei consiglieri Pisana, Sparacino, Sorace, Giannone e Sulsenti, è stato disponibile a un confronto e soprattutto con cui è stato affrontato in particolar modo il problema ASACOM, ancora irrisolto e incerto sul divenire, ma ancora più grave problema che ogni anno si ripete. In fin dei conti l’obiettivo di questo convegno era proprio questo: un confronto con l’ente comunale che ha perso l’opportunità di ascoltare le famiglie e le associazioni presenti, che ringraziamo calorosamente, da cui magari avrebbero potuto prendere spunti e

suggerimenti su ciò di cui veramente necessitano”.

“L’obiettivo di Fratelli d’Italia Pozzallo era proprio quello di dar voce alle famiglie e alle associazioni e noi l’abbiamo fatto – dice Giovanni Luca Susino – per cui provoca amarezza l’assenza del Primo Cittadino, del Presidente del Consiglio e soprattutto dell’Assessore ai Servizi Sociali, la cui presenza sarebbe stata fondamentale in questo incontro per dare delle risposte all’assemblea presente ieri.”

A parte tutto, dall’incontro di ieri si evince che tanto è stato fatto nel corso degli anni sul tema disabilità ma tanto ancora c’è da fare, visto soprattutto il numero crescente ogni anno di diagnosi nel territorio pozzallese.

