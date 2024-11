Nasce a Modica la “Motia Futura Calcio”, squadra che parte dalla 3^ categoria

Modica ha una squadra di calcio in più. Da quest’anno nell’antica capitale della Contea è nata la Motia Futura Calcio. Un progetto nuovo nato da un’idea del presidente Giovanni Scivoletto, un ragazzo modicano di appena 21 anni studente di Economia Aziendale . A coadiuvare Giovanni in questa avventura è il fratello minore, Lorenzo, entrambi uniti fin da piccolini dalla passione per questo meraviglioso sport. “Questa squadra nasce – ha commentato il suo ideatore – per dare la possibilità a tanti ragazzi modicani di continuare a giocare a calcio, quindi parliamo di una squadra con un’età media di 20 anni guidata da un allenatore altrettanto giovane, Francesco Biscari, di 26 anni “. Il nome della squadra, Motia, deriva dall’antico nome della città di Modica secondo il mito di Ercole. La leggenda narra che una delle leggendarie fatiche di Ercole, la decima, sia stata la cattura dei buoi rossi del gigante Gerione, in Spagna. Sconfitto Gerione, Ercole venne in Italia portando con sé le mandrie di buoi come trofeo in segno di trionfo, ma giunto in Sicilia questi buoi gli furono trafugati. Nei luoghi dove la donna indicò a Ercole che il rapitore avesse nascosto i buoi, l’eroe greco fondò le tre città, la Motia presso Capo Lilibeo, una Motia vicino ad Agrigento, e per finire la Motia mediterranea odierna Modica. I biancoazzurri parteciperanno al campionato di terza categoria nel girone di Ragusa e giocheranno in casa il sabato alle 14 allo stadio Vincenzo Barone di Modica. Sabato alle 17:30 l’esordio in campionato quando al Vincenzo Barone arriverà la Giarratanese

Salva