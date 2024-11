Grazia Dormiente presenta a Ragusa libro sulla figura di Giorgio La Pira

Martedì 12 novembre 2024 (alle 17.30), al Centro studi “Feliciano Rossitto” di Ragusa, sarà presentato il libro di Grazia Dormiente “Giorgio La Pira. Una vita per la pace nel mondo” (Ed. Prova d’Autore, Catania, 2024, pp. 144, con prefazione di Domenico Pisana).

La serata sarà introdotta da: Giorgio Chessari (presidente del Centro studi “Rossitto”; Domenico Pisana (presidente del “Caffè Letterario Salvatore Quasimodo” di Modica). È previsto l’intervento dell’onorevole Stefania Campo (Deputato all’ARS). Moderatore: Alessandro Ferrara (scrittore). L’iniziativa culturale è resa possibile grazie alla sinergica collaborazione del Centro studi Rossitto con il Comune di Ragusa e l’ARS.

La figura di Giorgio La Pira – disquisita in questo saggio antologico della scrittrice pozzallese Grazia Dormiente – trova la restituzione memoriale non solo di un politico, un uomo, un credente, ma anche di un contemplativo dalla vita straordinaria e intrisa di santità. Nei vari capitoli del libro l’autrice tratteggia La Pira come “Autore della strategia della speranza”, come “profeta” dalla grande attualità, come “esegeta” di una politica che ricerca la pace e come “Operaio dell’evangelo”. Il volume è corredato da un apparato iconografico, lettere e testimonianze che accompagnano il percorso scrittorio di un uomo divenuto “cittadino del mondo”, un esempio di santità riversata nelle pieghe delle vicende storiche e alimentata dal rapporto con il Dio Gesù Cristo e dalla preghiera soprattutto nelle sue missioni più difficili. Un’opera, dunque, che si rivela preziosa, utile e indispensabile perché aiuta il lettore a non cadere nella tentazione della “damnatio memoriae”, come annota Domenico Pisana (prefatore del libro).

Giuseppe Nativo

