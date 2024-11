Modica Calcio. Deceduto l’ex allenatore Gigi Bodi

È deceduto l’ex allenatore del Modica Calcio, Luigi Bodi. Aveva 90 anni. La notizia è stata resa nota dal Torino, società nella quale aveva anche giocato ed era stato anche dirigente.

Nato a Pola il 28 febbraio 1934, aveva giocato come centrocampista dagli anni ’50 fino ai primi anni ’70, passando poi alla carriera di allenatore. Dopo l’esordio con il Torino, ha militato in diverse squadre, tra cui Bologna, Atalanta e Napoli. Come allenatore, aveva guidato club come Sanremese, Olbia e Modica (, dove conquistò nella stagione 80-81 la promozione in C 2, inoltre all’Imperia, dove ottenne una storica promozione in serie C. Nel Modica arrivò nella stagione 1979-80, sotto la presidenza di Salvatore Macauda. Subentrato, portò la squadra alla salvezza. L’anno successivo la vittoria in serie D e il conseguente salto in C 2. L’esperienza non fu positiva perchè la squadra retrocedette la stagione dopo.



Personaggio vulcanico e spesso protagonista di vivaci polemiche, Bodi è ricordato non solo per le sue doti strategiche, ma anche per il suo carattere forte e carismatico, che ha segnato profondamente il calcio ligure.

Il figlio Renato, che fu anche giocatore nel Modica, è stato direttore generale del Torino dal 1997 al 2000 ed il padre fu dirigente ed osservatore del settore giovanile.

Salva