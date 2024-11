Democrazia Partecipata sanzionati e restituzione somme. Interrogazione di Spadaro

Nel marzo del 2022 – scrive il Consigliere comunale del PD, Giovanni Spadaro – erano stati annunciati con grande entusiasmo gli effetti della “Democrazia Partecipata” a Modica e con il voto di 985 persone, un bel risultato, era stato scelto il progetto di sostituzione della pavimentazione dell’impianto sportivo dell’Oratorio salesiano. Tralasciando il fatto che il progetto, iniziato solo nel 2024, non ha visto la sostituzione dell’intera pavimentazione ma appena la sistemazione di porzioni, ora si apprende che il Comune è stato sanzionato e quindi deve restituire somme pari a € 32.500,00. Per tale ragione il rappresentante del PD, chiede al sindaco di conoscere i motivi per cui siamo stati sanzionati e perché i lavori sono iniziati solo nel 2024.

