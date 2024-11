Pallavolo femminile. Ardens Comiso vince fuori casa contro il Catania Volley

L’Ardens Comiso vince fuori casa contro il Catania Volley. La squadra allenata da Young Lye Won ha vinto con pieno merito per 3 -1 contro una squadra molto giovane e ben messa in campo.

La gara è stata bella e partecipata, ben giocata da entrambe le formazioni, che si sono affrontate a viso aperto. Il risultato è stato spesso incerto, con tanti capovolgimenti di fronte. Lo dimostra il risultato della partita e soprattutto i parziali (25 – 21; 21 – 25; 26 – 28; 23 – 25). Ha iniziato meglio il Catania Volley, che si è aggiudicato il primo set; poi la squadra di casa ha subito la rimonta delle avversarie che, sia pure sul filo di lana, si sono aggiudicate gli altri tre set, conquistando tre preziosi punti fuori casa. L’Ardens guadagna così la vetta della classifica, al terzo posto con 5 punti, dietro a Gela e Adrano, che viaggiano a punteggio pieno. Nella gara ha fatto il suo esordio assoluto in prima squadra la centrale Alessia Scibilia, schierata in campo al posto dell’infortunata Giada Inghilterra.

La prossima settimana le ragazze di Won osserveranno il turno di riposo. L’allenatrice e il suo secondo, Boram Alfieri, potranno quindi preparare bene il prossimo impegno di campionato, ancora fuori casa, il 17 novembre, contro la Green Volley Modica: si tratta di un derby molto sentito.

“Sono felice per la vittoria – ha detto Won – soprattutto per le ragazze che stanno lavorando bene e con notevole impegno. Siamo sulla buona strada, ma c’è ancora tanto da fare. La dirigenza mi ha messo a disposizione un gruppo giovane che mi stimola tanto proprio perché ho sempre creduto nella filosofia del lavoro e dell’impegno. Ora, visto il turno di riposo, abbiamo tempo per preparare al meglio il prossimo incontro, un derby molto sentito contro il Modica. Non vedo l’ora di ritornare in palestra con le ragazze per alzare sempre più l’asticella”.

