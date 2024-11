A Monterosso l’8° slalom automobilistico “Il piccolo William”

Domenica 3 novembre da Contrada Stazione e lungo la strada provinciale 11 alle. 9,30 prenderà il via l’8° slalom automobilistico “Il piccolo William” dedicato al bambino morto prematuramente alcuni anni fa. Più di 80 i partecipanti provenienti da tutta la Sicilia che si daranno battaglia lungo l’impegnativo percorso, in salita, di tre chilometri da ripetere tre volte. Il vincitore, in assoluto, sarà chi impiegherà meno nella somma dei tre tempi della crono scalata. La manifestazione è valida per la Coppa Aci Sport V Zona. Notevole l’impegno degli organizzatori dell’Asd Street Racers di Modica e del pilota monterossano Salvatore Vona.

