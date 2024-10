Ragusa, Enna, Catania, Comiso firmano accordo con Arkè la onlus che offre cure dentali gratuite a minori a disagio

Un viaggio per rafforzare la rete e il lavoro nella Regione Siciliana. La Presidente di Arkè Alessandra Crovetto, ha completato nei giorni scorsi il suo viaggio strategico in Sicilia, durante il quale ha incontrato rappresentanti locali, operatori sanitari e istituzioni al fine di consolidare il progetto “Un Dentista per Amico” con cui si offrono cure dentali gratuite a minori a disagio socio-economico.

Il viaggio ha avuto come tappe principali le province di Ragusa, Catania, Enna e Palermo. Il 2 ottobre, a Ragusa, si è tenuta una conferenza stampa che ha visto la partecipazione degli amministratori, dei funzionari comunali, dentisti aderenti e alcuni rappresentanti delle realtà che beneficiano del progetto Un Dentista per Amico.

Sono stati firmati gli accordi d’intenti con i Comuni di Ragusa, Catania, Enna, Comiso che sono andati a completare l’elenco dei Comuni con cui si sta collaborando ad eccezione del Comune di Siracusa il quale, nonostante i ripetuti solleciti e richieste di incontro, non ha voluto ascoltarci.

Proficuo è stato anche l’incontro avuto con la Prof.ssa Giovanna Giuliana dell’Università di Palermo con cui sono state gettate le basi per una collaborazione anche sull’educazione alla prevenzione, alla salute orale e ai sani e corretti stili di vita.

Dichiara la Presidente Alessandra Crovetto: «Il viaggio ha messo in evidenza l’importanza di consolidare la nostra presenza nell’isola costruendo nuove relazioni con le istituzioni locali e regionali. Arké Odv, con il suo progetto di assistenza odontoiatrica, continua a offrire un servizio indispensabile per le fasce più deboli della popolazione, sottolineando l’urgenza di interventi più strutturati per una salute orale accessibile a tutti e una corretta educazione alla prevenzione e ai sani e corretti stili di vita».

Attualmente in Sicilia la Onlus Arké, grazie al progetto Un Dentista per Amico, sta offrendo cure odontoiatriche gratuite a 1270 minori di 101 comunità.

