E-Planet di Mediaset girerà 7 puntate nel ragusano

Mediaset girerà puntate della trasmissione E-Planet in provincia Ragusa, all’interno della rubrica ‘Le strade del gusto’.

La prima puntata dedicata al Ragusano Dop andrà in onda il 17 novembre su Italia 1 alle ore 14,30. Seguirà, ogni domenica, una nuova puntata. Si continuerà con l’Olio Dop dei Monti Iblei, poi si passerà al Cerasuolo di Vittoria ed al pescato di Scoglitti. La troupe di Mediaset ritornerà in provincia di Ragusa per girare il 6, 7 e l’8 dicembre, in occasione del ChocoModica, la puntata incentrata sul Consorzio del Cioccolato di Modica. Ed ancora, spazio alle altre eccellenze agroalimentari iblee come la Cipolla di Giarratana, la Carota ed il Sesamo di Ispica. Si chiuderà con i prodotti agricoli del comprensorio ipparino, al teatro Vittoria Colonna di Vittoria.

“Ringrazio tutti i sindaci del Libero Consorzio per avere approvato e concordato questa importante iniziativa di promozione – afferma la commissaria straordinaria Patrizia Valenti – consentendoci in poco tempo di dare risposte concrete ad un territorio veramente straordinario che merita impegno e dedizione da parte di tutti noi”.

“Abbiamo pensato di investire sulla promozione dei prodotti tipici e tutelati del comprensorio ibleo – dichiara il direttore generale del Lcc di Ragusa, Nitto Rosso (nella foto con due componenti della troupe) – che, oltre a rappresentare una eccellenza agroalimentare, rappresentano anche una ottima azione di marketing territoriale per incentivare a venire in questa Provincia a conoscere il nostro territorio. Una operazione di questo tipo vale come la partecipazione a 100 fiere”.

