Corrado Randazzo è il nuovo preparatore atletico dell’Avimecc Modica

Novità nello staff tecnico dell’Avimecc Modica, che da qualche giorno ha un nuovo preparatore atletico.

Si tratta di Corrado Randazzo, che nello staff di coach Enzo Distefano va a prendere il posto di Emanuele Cappello che per motivi di lavoro che lo costringeranno a stare lontano dalla città della Contea suo malgrado ha dovuto lasciare l’incarico che ricopriva da diverse stagioni.

Al suo posto un validissimo ricambio che affronterà questa avventura con la formazione biancoazzurra con grande entusiasmo e tantissime motivazioni.

Laureato in Scienze Motorie e Sportive al Foro Italico di Roma, Corrado Randazzo da tantissimi anni è nel mondo della pallavolo. Prima per 10 anni sul campo da giocatore con formazioni di Ragusa, Roma e Giarratana. Nella squadra del piccolo centro montano ibleo, nelle ultime due stagioni ha gestito anche la preparazione atletica. In campo lavorativo ha maturato 8 anni di esperienza nel settore Personal Training e di gestione di piccoli gruppi di allenamento in un centro sportivo di Vittoria, ma alla chiamata dell’Avimecc Modica non è riuscito a dire di no.

“Affronto questa nuova esperienza con l’Avimecc Modica – spiega Corrado Randazzo – con tantissimo entusiasmo e passione. Mi sono messo sin da subito al servizio della società e dello staff tecnico, ma soprattutto degli atleti,che sono i veri protagonisti, per supportarli in tutto e ottenere il massimo in questa stagione. Insieme a loro stiamo già affrontando le prime sedute di allenamento e ho potuto constatare la loro dedizione al lavoro con tutti che rispondono molto bene alle sollecitazioni durante alle sedute. Da questa mia nuova esperienza -continua – mi aspetto di crescere insieme a loro e alla società, di raggiungere insieme la migliore condizione possibile e di affrontare ogni gara al massimo della forma e della condizione atletica. Quando ho ricevuto la chiamata dell’Avimecc non ho potuto dire di no -conclude Corrado Randazzo – sia per il blasone della società che porta avanti nel territorio ibleo il volley a grandissimi livelli, sia per coach Enzo Distefano e Manuel Benassi, due tecnici super competenti al quale sono legato da avventure sportive passate e che sono stati elementi imprescindibili della mia scelta”.

