Vittoria. Cerimonia di pensionamento per il Commissario Capo Vona

Si è svolta ieri a Palazzo Iacono una piccola cerimonia in onore del Commissario Capo Francesco Vona, Vice Dirigente della Polstrada, che conclude una carriera di 39 anni al servizio dello Stato. L’evento, voluto in forma intima e partecipata, ha celebrato il contributo che il Commissario Vona ha offerto alla città di Vittoria, dove ha prestato servizio per dodici anni con risultati lusinghieri e un impegno costante verso la città.

Il Commissario Vona si arruolò nella Polizia di Stato il 1º luglio 1985, iniziando il suo percorso presso la Questura di Palermo. Nel 1992 è stato trasferito alla Polizia Stradale di Ragusa e, dal maggio 2007, ha assunto il comando del Distaccamento di Vittoria. Durante i dodici anni trascorsi in città, ha portato avanti rilevanti attività investigative sul territorio, riscuotendo ampio consenso per il suo contributo sul fronte della tutela e salvaguardia della collettività.

Tra le indagini principali condotte dal Commissario Vona si ricordano: l’indagine sull’abusivismo edilizio nel 2009, che ha permesso di acquisire diversi immobili al patrimonio comunale di Vittoria; l’indagine nel settore dell’autotrasporto di derrate alimentari a temperatura controllata, che ha avuto eco nazionale, identificando individui responsabili della falsificazione di certificazioni per mezzi refrigerati non conformi alle normative; e l’attività di controllo sulle conversioni di patenti extracomunitarie, che ha portato all’identificazione di soggetti che presentavano documenti falsi per il rilascio di patenti italiane. Questi risultati sono stati raggiunti nonostante le limitate risorse a disposizione e la vastità del territorio monitorare.

Durante la cerimonia, il Comandante Provinciale della Polizia Stradale di Ragusa, Angelo Tancredi, ha dichiarato: “Ringrazio il Sindaco di Vittoria e tutta l’amministrazione Comunale per il riconoscimento che ha voluto dare al Commissario Capo Vona Francesco, in occasione del suo imminente collocamento in quiescenza, quale ringraziamento di tutto quello che questi ha fatto per la comunità vittoriese, quale Comandante del Distaccamento di Vittoria, impegnato sempre ed in prima persona nella lotta alla criminalità e nel perseguimento della legalità sul territorio. Sono altresì felice di riconoscere la lungimiranza di questa città che sa non dimenticare e ha dimostrato attraverso i suoi rappresentanti vicinanza alle forze di Polizia nella condivisione del comune obiettivo e perseguimento dei valori di legalità”.

Il Sindaco di Vittoria ha voluto sottolineare l’importanza dell’operato del Commissario Vona, esprimendo gratitudine per il suo instancabile servizio, in particolare negli anni più critici segnati dalle sfide legate all’abusivismo edilizio. “Un ringraziamento sincero per un percorso di vita esemplare al servizio della sicurezza e della legalità”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.

Salva