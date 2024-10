Come avvicinarsi al jazz nel manuale della modicana Chiara Provvidenza

La cantante modicana Chiara Provvidenza ha voluto mettere a frutto i suoi studi jazz, dopo un lungo e faticoso percorso, pubblicando un manuale sul canto jazz dal titolo “Scat-Think”. “Si tratta – spiega l’artista – di un programma d’approccio al canto jazz che si articola come un viaggio attraverso lo “scat”, metodo improvvisativo jazz che negli anni si è sviluppato da linguaggio nonsense a tecnica vocale attraverso paradigmi sillabici ben precisi in relazione allo stile, al contesto storico e alla personalità dell’interprete di riferimento”. Mediante l’utilizzo di frammenti melodici, pattern e chorus sul modello dei grandi maestri dello scat-singing jazz, come Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Chet Baker e Betty Carter, Scat-Think offrirà un approccio emozionale e tecnico agli appassionati del jazz vocale. “Una guida storico-stilistica dello scat, dal pensiero improvvisativo sino alla costruzione di un assolo”. Il manuale di Chiara Provvidenza si pone tra i primi manuali di canto jazz completo poiché comprende storia ed esercizi pratici, ed è edito da Volonté & Co., una casa editrice leader assoluta in ambito musicale.

Salva