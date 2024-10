“Arrow Global” e “Mangia’s” spenderanno 120 milioni di euro per il Kamarina Resort a Scoglitti

Tornerà molto presto a splendere il villaggio di Kamarina, a Scoglitti. La “Global Arrow”, con sede nel Regno Unito, società che acquista portafogli di debito garantiti e non garantiti composti sia da clienti privati che da piccole e medie imprese in tutto il Regno Unito e l‘Europa continentale, ha deciso di investire nel settore turistico ibleo e di puntare tutto sul “Club Med Kamarina”, situato direttamente sul mare e con oltre 96 ettari di verde e dune naturali. In questo contesto, la società anglosassone ha siglato un contratto di finanziamento concesso da UniCredit e Banco Bpm per la riqualificazione di una struttura turistica sita nel “Triangolo del Barocco”. L’operazione è frutto del lavoro in tandem di Arrow Global con il gruppo “Mangia’s” che consolida il suo modello di sviluppo e gestione di strutture di fascia medio alta in collaborazione con fondi di investimento.

In sostanza, Arrow Global con il supporto della controllata Europa Investimenti è diventata proprietaria dell’asset situato nel “Triangolo del Barocco” in Sicilia, e il Gruppo “Mangia’s” si occuperà della ristrutturazione e della gestione.

Attraverso la ristrutturazione, il resort, che include un tipico borgo siciliano e un hotel per un totale di circa 600 camere, raggiungerà lo standard 5 stelle, con un’offerta che risponde alle esigenze del turismo nazionale e internazionale. In particolare, il progetto prevede la realizzazione di ristoranti tematici, beach club, le cosiddette vie d’acqua (piscine e percorsi dedicati alla cura del corpo), la valorizzazione degli impianti sportivi esistenti e la realizzazione di nuovi, secondo i più alti standard di settore, sia rispondendo al crescente fabbisogno proveniente dai principali club sportivi, sia consentendo di soddisfare la crescente domanda di ospitalità al di fuori della stagione tradizionale.

Donato Piscuoglio, Head of Real Estate Arrow Global Italy, ha dichiarato: “Siamo lieti che due primarie banche italiane abbiano riconosciuto il valore di questa iniziativa e la sua strategicità nel panorama dell’hospitality italiano”.

Il finanziamento che sarà speso per l’intera operazione si aggira attorno ai 120 milioni di euro.

Salva