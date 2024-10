Anche gli alunni dell’IIS Archimede di Modica in visita alla mostra “Andy Warhol and Pop Friends”

Si è concluso Martedì 8 ottobre il ciclo di visite guidate che ha permesso a circa quattrocento studenti dell’IIS Archimede di Modica di visitare la mostra “Andy Warhol and Pop Friends”, allestita presso l’ex convento del Carmine sito a Piazza Matteotti e curata dalla Fondazione “Teatro Garibaldi”. Gli alunni delle classi del triennio sono stati accompagnati dai docenti, che avevano preventivamente avuto l’occasione di incontrare lo storico dell’arte Prof. Paolo Nifosì per riflettere sul grande valore culturale ed educativo della mostra. Tale scelta ha permesso agli studenti di apprezzare la peculiarità della mostra che ben si presta a considerazioni critiche e socioculturali relative al XX secolo. Grande interesse ed entusiasmo hanno mostrato gli alunni coinvolti, ed in particolare gli studenti che da anni collaborano con il giornale online dell’Istituto Archimede “Eureka”, i quali hanno espresso il loro apprezzamento commentando l’esperienza da loro vissuta con diversi articoli. I capolavori che hanno ricevuto maggiori apprezzamenti da parte dei giovani visitatori sono stati i celebri ritratti di Marilyn Monroe, di Liza Minnelli, la tela “Vesuvius” e la “Electric chair”, ma anche Mickey Mouse e le foto polaroid. La mostra, oltre alle opere di Andy Warhol, ha permesso di ammirare anche i capolavori di altri protagonisti del movimento pop, come Jean-Michel Basquiat, David Bowes, Francesco Clemente, Keith Haring, Roy Lichtenstein e Robert Rauschenberg. Non è passato inosservato davanti agli occhi attenti dei giovani visitatori il tripudio di colori e l’indiscusso connubio tra arte, cultura di massa e comunicazione visiva. La presenza delle opere di Warhol e dei pop friends rappresenta per la città di Modica un grande vanto oltre che un evento di grande portata culturale, che permette anche al mondo della scuola di fruire del patrimonio artistico e culturale non solo locale ma anche di ampio respiro.

La partecipazione degli studenti dell’Archimede alla mostra si inserisce nell’ambito del rapporto di collaborazione che, ormai da anni, lega l’Istituto scolastico più antico della città alla Fondazione “Teatro Garibaldi”.

Le visite guidate sono state curate dai docenti Giusy Sparacino e Giorgio Rizza.

