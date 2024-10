Eccezionale. Adriano Giovanni nasce a Pozzallo

Tutto è bene che quel che finisce bene, ma che fatica! Adriano Giovanni aveva così tanta voglia di nascere che non ha aspettato neanche l’arrivo in ospedale ma ha pensato bene di nascere a Pozzallo. Una giovane coppia, Aurelio Denaro e Clara Schubart, hanno difatti visto nascere il loro secondogenito fra le mura domestiche nella notte fra giovedì e venerdì. Tutto è successo in pochi secondi. Dopo i primi dolori, Clara intima al marito che si stanno rompendo le acque e bisogna scappare immediatamente all’ospedale, Aurelio aveva precedentemente preparato il borsone che già si trovava dentro l’automobile, ma i due non avevano fatto i conti con il nascituro il quale non ne voleva sapere di aspettare ancora dentro la pancia della mamma. Fu così che, di fronte anche alla prima figlia di tre anni, Helena, e alla cognata di Aurelio, Adriano Giovanni fa prima capolino con la testa, poi, in pochissimi secondi, abbandona il corpo della madre definitivamente.

Nel contempo, giunge presso l’abitazione della giovane coppia l’ambulanza che proveniva da fuori Pozzallo (quella di Pozzallo era, a quanto pare, impegnata in un altro luogo) e mamma Clara, papà Aurelio, i due figli e la cognata raggiungono l’ospedale di Modica per le cure del caso.

Oggi la mamma sta bene, assieme ad Adriano Giovanni che, sulla carta d’identità, potrà vantare una dicitura che in pochi, in città, hanno, ovvero “Nato a Pozzallo”. Felicitazioni da parte dello staff di RadioRtm alla giovane coppia per l’arrivo del nuovo membro della famiglia.

