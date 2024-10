Al “Maestro” Giorgio Scarso il Collare d’Oro al merito sportivo

Ancora un prestigioso riconoscimento al modicano Giorgio Scarso.

Il “Maestro” e padre della Scherma Modica è stato infatti insignito della massima onorificenza dello sport italiano: il collare d’oro al merito sportivo.

Ad assegnare il riconoscimento, che va non solo agli atleti azzurri che conseguono titoli olimpici o iridati ma anche ai dirigenti che hanno onorato lo sport italiano, è stata la Giunta nazionale del CONI nel corso della seduta di oggi

Per Giorgio Scarso il “collare d’oro al merito sportivo” arriva come un riconoscimento per i ruoli dirigenziali internazionali che ha ricoperto, quali la Vicepresidenza della Federazione Internazionale di Scherma e la Presidenza della Confederazione Europea di Scherma, incarico terminato qualche mese fa al termine del mandato triennale.

Ma il Collare d’Oro al “Maestro” Scarso è anche un ringraziamento da parte del CONI per l’impegno trentennale in favore non solo della Federazione Italiana Scherma di cui è stato Presidente dal 2005 al 2021, ma di tutto il sistema sportivo italiano anche negli anni in cui è stato VicePresidente del CONI e Commissario del CONI Sicilia.

Un impegno che, tutt’oggi, continua a svolgere, con diversi ruoli ma con un immutato entusiasmo alimentato dalla grande passione e da un invidiabile spirito di servizio.

La Cerimonia di consegna dei Collari d’Oro che vedrà protagonista il “Maestro” modicano, si svolgerà il 16 dicembre alle ore 11 alla Sala Sinopoli dell’Auditorium della Musica a Roma, con diretta su Rai Due.

