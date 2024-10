ASP Ragusa all’ExpoMedicina di Catania con le innovazioni su Cardiologia e Pneumologia

Da oggi fino a domenica 27 ottobre, presso “Le Ciminiere” di Catania, l’ASP di Ragusa è protagonista della quarta edizione di ExpoMedicina 2024, un rilevante momento di confronto per tutte le realtà imprenditoriali e istituzionali che quotidianamente s’impegnano per la divulgazione e la diffusione dei temi dell’innovazione tecnologica in sanità.

Lo stand dell’Azienda Sanitaria Provinciale, allestito dal Servizio Informatico e Transizione digitale, diretto dal dott. Massimo Iacono, ospita le ultime innovazioni in materia di Cardiologia digitale, con l’ampia gamma dei servizi messi a disposizione dal programma Connected Care, che caratterizzano la Cardiologia-UTIC dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa come un reparto d’eccellenza: dalla Televisita al Teleconsulto, passando per il Telemonitoraggio. I servizi saranno presentati sabato mattina alle 9.30 dallo speech del dott. Antonino Nicosia, Direttore del Dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare dell’ASP. Inoltre, nella sessione di sabato pomeriggio, gli pneumologi Enzo Cannata e Carlo Chessari presenteranno l’altro progetto innovativo di domiciliarizzazione BCPO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva), una patologia polmonare progressiva e cronica che causa l’ostruzione delle vie aeree.

Alla prima tavola rotonda sul DM 77, il decreto relativo all’integrazione ospedale-territorio, ha partecipato anche il Direttore generale dell’ASP, dott. Giuseppe Drago: “Questo evento ci dà la possibilità di condividere con le altre Aziende esperienze, opinioni e criticità – ha detto -. La nostra ASP è particolarmente coinvolta sul fronte dell’assistenza territoriale. Oggi gli ospedali sono sovraccarichi di domanda, i Pronto soccorso risultano spesso affollati e le liste d’attesa rappresentano uno scoglio da superare. Portare l’assistenza al domicilio del paziente può rappresentare la svolta. Lo sviluppo tecnologico, attraverso gli strumenti della telemedicina, ci aiuterà a farlo”.

