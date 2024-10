Forza Italia. Malfunzionamento telecamere di sicurezza nel centro storico di Scicli

Negli ultimi giorni diversi cittadini e militari delle forze dell’ordine hanno segnalato il malfunzionamento delle telecamere di sicurezza pubbliche nelle principali aree del centro storico, caratterizzate da un’alta presenza di spacciatori di sostanze stupefacenti e vati traffici illeciti.

Questo disservizio rappresenta un serio rischio per la sicurezza di residenti e turisti, oltre a ostacolare le forze dell’ordine nel loro prezioso lavoro di prevenzione e contrasto alla criminalità.

Il corretto funzionamento delle telecamere è fondamentale per monitorare le situazioni di pericolo, scoraggiare attività illegali e raccogliere prove in caso di reati. Con l’aumento degli episodi di spaccio, la mancanza di sorveglianza video complica ulteriormente la lotta contro la criminalità e la tutela dell’ordine pubblico.

Forza Italia Scicli chiede alle autorità competenti un intervento tempestivo per ripristinare al più presto l’efficienza del sistema di videosorveglianza, essenziale per garantire un ambiente sicuro e più vivibile per tutti.

