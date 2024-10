Vittoria. La Giunta approva il bilancio di previsione 2025-2027

La Giunta comunale di Vittoria su proposta del Vicesindaco con deleghe al bilancio Giuseppe Fiorellini ha approvato il bilancio di previsione 2025- 2027 tra entrate correnti di natura tributaria, contributiva perequativo, trasferimenti correnti, entrate e extracomunitarie e entrate in conto capitale, il bilancio di previsione 2024 – 2027 vale poco più di 80 milioni di euro.

“Si tratta di un nuovo, importante passaggio verso la salute dei conti del Comune – afferma l’assessore Fiorellini – nell’ambito di un percorso che questa amministrazione intrapreso sin dal suo insediamento. Si tratta di un bilancio in equilibrio, in linea con i principi contabili, che rimette sui binari dell’ordinarietà l’attività del Comune. Tra i diverso obiettivi del bilancio 2025- 2027 c’è quello di assicurare il turn-over del personale, prevedendo le risorse necessarie per affrontare il piano del fabbisogno del personale. Non si registrano aumenti di aliquote né per l’Imu, né per addizionale Irpef e nemmeno per la tassa rifiuti. I processi di organizzazione dei servizi garantiscono la copertura dei costi”.

“L’approvazione del bilancio in Giunta arriva con due mesi di anticipo rispetto ai termini fissati per legge – afferma il Sindaco Francesco Aiello – questo darà modo al Consiglio comunale di analizzare nei tempi dovuti il documento contabile. Il bilancio è l’atto più politico per un’amministrazione e questo strumento servirà per consolidare Vittoria verso una normalità di gestione. È un bilancio che prevede interventi in tutti i servizi indispensabili, che prevede la promozione culturale e sportiva della città di Vittoria e il completamento delle tante opere in cantiere, nonché interventi di manutenzione in tante direzioni, dagli edifici scolastici, alla rete idrica stradale, al decoro cittadino. Sono soddisfatto del lavoro corale svolto da questa Amministrazione in termini di idee e di proposte che hanno trovato sintesi nel bilancio che oggi la giunta ha approvato”.

