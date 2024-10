Il Comune di Ragusa assegnerà dieci borse di studio a neodiplomati con il massimo dei voti

L’Assessorato Pubblica Istruzione informa che è stato approvato l’avviso per 10 borse di studio, del valore di € 500,00 cadauno, da assegnare a 10 studenti meritevoli che hanno conseguito, nell’anno scolastico 2023/2024, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado col massimo dei voti.

Gli studenti interessati a partecipare al presente bando devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– essere residenti nel Comune di Ragusa;

– aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con una votazione di 100/100;

– essere iscritto/immatricolato, o impegnarsi a iscriversi/immatricolarsi per l’anno scolastico 2024/25 in un Istituto Universitario o equiparato ad istruzione universitaria (Conservatorio, ecc), ovvero iscritto a corsi professionali post-diploma, ITS e similari.

“Si chiama “onore al merito” -spiega l’assessore alla Pubblica istruzione, Catia Pasta – ed è uno dei diversi punti del nostro programma elettorale che sta trovando esecuzione già in questa prima parte di mandato. L’obiettivo è quello di premiare e sostenere il percorso formativo dei nostri ragazzi sulla base di due principi: merito scolastico e situazione economica.

I criteri di selezione, infatti, sono: il diploma conseguito col massimo dei voti; a parità di punteggio si terrà conto dell’ISEE e poi, come terzo criterio qualora anche l’ISEE sia uguale, la media dei voti.

È l’inizio di un percorso in cui vogliamo che la comunità si senta partecipe nel supportare alcuni dei suoi migliori talenti, anche con il contributo di aziende private che decideranno di affiancarci”.

L’istanza potrà essere presentata su apposito modulo, allegato in calce all’avviso, corredato da copia del documento di riconoscimento in corso di validità, entro il termine ultimo del 25 novembre 2024, con le seguenti modalità:

– tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it e, unitamente, al seguente indirizzo mail pubblica.istruzione@comune.ragusa.it ;

– consegna brevi manu presso l’Ufficio protocollo dell’Ente sito in C.so Italia 72 (piano ammezzato), inviando contestualmente la domanda in copia sempre all’indirizzo e-mail pubblica.istruzione@comune.ragusa.it .

Gli interessati possono prendere visione dei dettagli al seguente link: https://www.comune.ragusa.it/it/news/bando-per-lassegnazione-di-n-10-borse-di-studio-da-conferire-a-studenti-meritevoli-che-hanno-conseguito-il-diploma-di-scuola-media-secondaria-nella-s-2023-2024 nel quale è anche possibile scaricare la necessaria modulistica.

