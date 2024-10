Ragusa. Community Cleanup pulisce il parco Giovanni Paolo II

Con lo slogan “Facciamo Comunità” la Community Cleanup si ritroverà domenica 27 ottobre, alle 9.30 presso via Natalelli, per scendere all’interno del parco Giovanni Paolo II, la Vallata Santa Domenica, per procedere ad una pulizia ambientale dell’area. La manifestazione rientra nel programma “Plastic Free”, ma sarà anche l’occasione per trascorrere una giornata insieme. Ai partecipanti verrà fornito il materiale occorrente per la pulizia. Nel corso della permanenza nella Vallata, e previsto un pic nic condiviso, un laboratorio creativo, una jam session e una pausa merenda. L’iniziativa, realizzata con la partecipazione delle associazioni Plastic Free, Nuova Acropoli, Sahara Club 4X4, Ragusa Attiva, Ratapunto e con la sponsorizzazione di Bam, Delicatessen e Pollice Verde, gode del patrocinio del Comune di Ragusa.

