Modica: chiesta convocazione consiglio comunale per relazione Corte dei Conti

Modica sta attraversando un momento a dir poco particolare, con lo spettro del Dissesto Finanziario alle porte. L’Amministrazione comunale si affanna a redigere i bilanci, visto che, approvando i consolidati 2021 e 2022, possono arrivare le anticipazioni dallo Stato, che servirebbero a pagare stipendi, mutui, transazioni ecc. Per oggi 22 ottobre – hanno scritto i consiglieri comale di opposizione – era stata convocata una conferenza dei Capigruppo con all’ordine del giorno, appunto, la discussione dell’iter per convocare il consiglio e approvare i bilanci consolidati. Invece (colpo di scena, imprevisto e strategico), abbiamo ricevuto dal Presidente del Consiglio una pec, con la quale ci comunica che i capigruppo della hanno chiesto ed ottenuto che la riunione fosse rinviata a data da destinarsi. Si tratta di un atto di grave irresponsabilità politica- continuano i consiglieri di minoranza – a scapito della città e dei lavoratori nonché dell’indotto del Comune, perché il mancato trasferimento dei fondi Statali non consentirà di pagare gran parte dei più urgenti debiti comunali, in primo luogo degli stipendi. Quali consiglieri di minoranza non possiamo approvare questo modo di operare e anzi sentiamo il dovere di denunciarlo pubblicamente. I consiglieri di minoranza, proprio oggi, hanno richiesto la convocazione di un consiglio comunale per far sì che l’amministrazione porti a conoscenza dell’intero consesso civico e di conseguenza dei cittadini, la Relazione della Corte dei Conti sullo stato disastroso dei bilanci comunali.

Salva