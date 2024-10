A Modica la diagnostica di laboratorio dalla ricerca scientifica alle applicazioni cliniche

Molto partecipato il Congresso Regionale, organizzato da Vincenzo Bramanti e da Alessandro Pitruzzella, rispettivamente Direttore Scientifico e Presidente. Oltre ogni più rosea aspettativa la partecipazione dei professionisti della Medicina di Laboratorio provenienti da ogni parte della Sicilia. Di elevatissimo livello il panel dei relatori e moderatori, costituito da Docenti Universitari (Università di Catania e Palermo) e primari provenienti da tutte le province siciliane.

In apertura ha dato il benvenuto ai congressisti il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, e l’On. Ignazio Abbate. Entrambi hanno rivolto parole di elogio agli organizzatori sia per l’alto contenuto scientifico del programma congressuale, che per la scelta del Comune di Modica (che ha patrocinato l’evento) come location per la sede del Congresso. Gli auguri di buon lavoro da parte della Direzione Strategica Aziendale dell’ASP Ragusa, sono stati espressi sia dal Direttore Amministrativo Dott. Massimo Cicero, che dal Direttore Sanitario Aziendale Dott.ssa Sara Lanza, che sono intervenuti in apertura del Congresso, complimentandosi con il dr. Bramanti per la portata di carattere regionale dell’evento formativo.

Due le Lectio Magistralis tenute rispettivamente dal Presidente Nazionale della SIBIOC (Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia molecolare clinica) Prof. Marcello Ciaccio dell’Università di Palermo e dal Prof. Giovanni Li Volti dell’Università di Catania. Presenti eminenti scienziati provenienti dalle Università di Catania e Palermo, a dimostrazione dell’attenzione che l’Accademia ha riservato nei confronti degli organizzatori di questo Congresso Regionale.

Durante i lavori, sono stati affrontati e discussi argomenti molto attuali ed affascinanti, che hanno suscitato grande interesse nell’uditorio e sui quali si è sviluppato un ampio e costruttivo dibattito. Estremamente soddisfatto, il Direttore Scientifico del Congresso, Dr. Vincenzo Bramanti: “Grazie alla grande partecipazione registrata, abbiamo raggiunto tutti gli obbiettivi prefissati, e tra tutti: approfondire alcuni temi specialistici della diagnostica di laboratorio, contribuendo al dibattito sulla efficacia dei nuovi avanzamenti diagnostici e promuovendo efficacia, efficienza ed appropriatezza diagnostica all’interno del SSR; costituire un network interattivo tra professionisti della Medicina di Laboratorio Siciliana, tra Accademici e Ospedalieri, all’interno del quale possa esserci sempre un dibattito costruttivo per delineare obbiettivi e strategie comuni, per il miglioramento dei processi diagnostico-terapeutico-assistenziali in Sicilia, e quindi in ultima analisi, per rispondere adeguatamente al bisogno di salute dei pazienti”.

Un profondo ringraziamento è stato espresso dal Dr. Bramanti a tutti i partecipanti, ai professionisti, ai relatori e moderatori, che con la loro esperienza e le loro competenze e le loro ricerche scientifiche, hanno reso intenso il programma scientifico e hanno consentito, attraverso il confronto e la discussione, la possibilità di un arricchimento ed una crescita professionale a tutti gli intervenuti. Alla fine dei lavori, il dr. Bramanti ha dato appuntamento a tutti partecipanti al prossimo anno.

