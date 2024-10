La Guardia Costiera di Pozzallo soccorre velista infortunato durante una regata

La Guardia Costiera di Pozzallo è intervenuta per prestare soccorso a un velista infortunato che si trovava a bordo di una unità a vela di circa 20 metri, in navigazione a circa 30 miglia nautiche dal porto di Pozzallo.

L’operazione, coordinata dalla Direzione Marittima di Catania, si è svolta lo scorso sabato 19 ottobre, ed è stata avviata a seguito di una chiamata di emergenza ricevuta nel primo pomeriggio intorno alle ore 18.00. L’infortunato, che si trovava a bordo di un’imbarcazione impegnata in una regata velica d’altura, ha riportato alcuni traumi che ne hanno richiesto lo sbarco immediato.

La Direzione Marittima di Catania, in fase di coordinamento, ha contattato il CIRM (Centro Internazionale Radio Medico) per la necessaria assistenza medica a distanza. Ad intervenire, la motovedetta SAR CP 325 del comando pozzallese, che ha raggiunto l’imbarcazione e provveduto al recupero in sicurezza del velista. Quest’ultimo è stato successivamente sbarcato al porto di Pozzallo e affidato alle cure del personale sanitario del 118, già preallertato dalla sala operativa.

Nel frattempo, l’imbarcazione a vela, che ha riportato alcuni danni all’albero, si è diretta a motore verso l’approdo di Marina di Ragusa, sempre costantemente monitorata ed in contatto con la sala operativa della Guardia Costiera di Pozzallo.

L’operazione di soccorso si è svolta con successo, intorno alle ore 21.00, nonostante la distanza dalla costa e le non favorevoli condizioni meteo marine che in quel momento interessavano il litorale meridionale siciliano.

Con l’occasione si ricorda che per le emergenze in mare è sempre attivo il numero blu 1530 per le emergenze in mare, attivo h24, ed il numero unico per le emergenze 1 1 2.

Salva