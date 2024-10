Si rafforza la sicurezza. A Santa Croce anche un istituto di vigilanza privata nelle ore notturne

Santa Croce compie un altro significativo passo in avanti per rafforzare la sicurezza. Prende il via dal 1 novembre l’attività dell’Istituto di vigilanza privata che dalle ore 22 alle 4 del mattino di ogni giorno controllerà il territorio santacrocese con due guardie giurate e una pattuglia. Oggi un importante incontro alla presenza di tutte le parti che saranno coinvolte.

L’iniziativa nasce dal protocollo “Mille occhi sulla città” sottoscritto – con il coordinamento della Prefettura – con i Comuni iblei e gli istituti di vigilanza privata del territorio: abbiamo colto questa occasione – mediante una procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – che ci consentirà di avere un servizio di vigilanza privata in coordinamento con le Forze di Polizia e con la Polizia Locale, grazie allo stanziamento in bilancio di un capitolo apposito per le sicurezza.

Le guardie giurate vigileranno quindi sul nostro centro storico, sulle borgate marinare e soprattutto sui punti sensibili per contrastare e segnalare tempestivamente situazioni di degrado, bivacco, consumo di alcolici o stupefacenti, di disagio.

“Lo avevamo annunciato da tempo – commenta il sindaco Peppe Dimartino -. Si tratta di un supporto importantissimo che si aggiunge ai servizi specifici che il nostro Comune ha già avviato da tempo con la Polizia Locale e la Squadra di Tutela del territorio che hanno portato a controlli frequenti contro degrado e bivacchi in aggiunta al potenziamento della videosorveglianza in atto grazie all’installazione di 20 nuove telecamere e oltre 6 dotate del sistema targa system collegate con la Questura di Ragusa. Inoltre vi sarà la possibilità per tutti i cittadini di Santa Croce, in possesso di un sistema di allarme con combinatore telefonico, di aderire al servizio di vigilanza privata con un canone agevolato. Continuiamo a lavorare concretamente per rendere più vivibile Santa Croce e per migliorare la percezione di sicurezza tra i cittadini: con il potenziamento dei controlli puntiamo a far rispettare le regole a tutti. E’ evidente che, per quanto riguarda il tema della sicurezza, la nostra amministrazione sta portando avanti atti concreti introducendo novità, servizi e controlli come mai successo nel passato: lo sforzo, nelle possibilità del Comune, è massimo affinché Santa Croce sia sempre più serena”.

