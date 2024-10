Due giovani studenti modello di Modica e di Scicli ammessi alla Scuola Superiore di Pisa

Sofia e Carmelo, dunque, sono accomunati dalla stessa passione per lo studio e per la conoscenza, anche se hanno scelto strade diverse: lei sta puntando sulla medicina, lui sulle scienze dell’antichità. Per conquistare un posto alla Scuola Superiore Sant’Anna e alla Scuola Normale Superiore di Pisa hanno trascorso gli ultimi due anni della loro vita a studiare e ad approfondire le discipline richieste. Sofia ha affrontato una prova scritta di biologia e di chimica, brillantemente superata, mentre l’orale richiedeva la conoscenza di biologia, chimica e fisica, oltre che una prova psico-attitudinale. Carmelo ha affrontato invece una prova scritta di greco e una di latino, a seguito delle quali è stato ammesso agli orali nelle due discipline guadagnandosi il terzo posto nell’ammissione agli studi superiori. E così, dopo un rigoroso processo di selezione, che ha visto partecipare centinaia e centinaia di giovani talenti da tutta Italia, Sofia e Carmelo hanno raggiunto il loro traguardo: poter studiare in un ambiente così stimolante rappresenta per loro il coronamento di un sogno ma anche il giusto riconoscimento per i loro sacrifici e per la passione che hanno da sempre mostrato.