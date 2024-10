1994-2024. Modica, 30 anni dal diploma

Ieri sera è stata una fantastica serata per gli ex alunni della 5 B dell’istituto per geometri “Leon Battista Alberti” di Modica (scuola che, ahimè, non esiste più). È stato un susseguirsi di risate, racconti, del passato, dei tempi della scuola arrivando al presente, parlando delle nostre vite, guardando le foto dei nostri figli (sicuramente le cose più belle che abbiamo fatto in questi trenta anni). Ma una cosa l’abbiamo capita: nonostante siamo arrivati intorno ai 50 anni di età, abbiamo mantenuto tutti la stessa identica “goliardia” di 30 anni fa. Quante risate. Veramente un peccato per chi non è potuto essere presente. Adesso aspetteremo altri 30 anni? Perché no, a 80 anni circa lo rifaremo….

Gianluigi Longobardi

