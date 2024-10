Vittoria. Mensa scolastica ferma al palo, Scuderi presenta interrogazione

Dalle parole, ai fatti. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Vittoria, Giuseppe Scuderi, ha presentato una interrogazione sul servizio di refezione scolastica che sarebbe dovuto partire il 4 ottobre. “Questa amministrazione, con determina 2075 del 7 settembre 2022 – scrive Scuderi nell’atto ispettivo – ha indetto procedura per la concessione triennale del servizio di refezione scolastica; la concessione triennale rinnovabile di altri tre anni avrebbe dovuto garantire la puntualità nell’erogazione del servizio. E, ancora, l’importo a carico del bilancio comunale è stato stimato in circa 521.000 euro all’anno, quindi l’impegno per il triennio era stato stimato in circa 1.500.000 euro. Inoltre, la compartecipazione delle famiglie viene calcolata in base al reddito attestato dall’Isee e ricompresa in 4 fasce (fascia A, fascia B, fascia C e fascia D). Considerato che a oggi il servizio di refezione scolastica non è stato attivato e che bambini, ragazzi e famiglie stanno vivendo un disagio inaccettabile, chiediamo a questa amministrazione comunale e, in primis, al sindaco di chiarire alla città le motivazioni di questo ritardo”. “Ho voluto predisporre un atto ufficiale – chiarisce il consigliere Scuderi – perché servono delle risposte ufficiali e non quelle che l’assessore alla Pubblica istruzione ha rilasciato sulla stampa e che possono essere sempre riformulate. Stiamo parlando di un servizio fondamentale per il mondo scolastico della nostra città. Ed è chiaro che ci aspettiamo delle risposte all’altezza della situazione”.

Salva