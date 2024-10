Netanyahu: “abbiamo chiuso i conti anche con  Yahya Sinwar”

Sinwar addio. Il super ricercato è morto. A darne notizia le forze armate israeliane a Gaza. Un altro duro colpo inferto ad Hamas dopo la conferma che il loro leader, Yahya Sinwar, l’architetto del massacro del 7 ottobre 2023, è stato ucciso a Rafah nel sud della Striscia. L’ IDF e l’ISA hanno confermato che dopo un anno di inseguimento, sopra e sotto i tunnel di Gaza, ieri (mercoledì), 16 ottobre 2024, i soldati dell’IDF del comando meridionale hanno eliminato Yahya Sinwar, leader dell’organizzazione terroristica Hamas. “Yahya Sinwar, promosse la sua ideologia omicida sia prima che durante la guerra, ed era responsabile dell’omicidio e del rapimento di molti israeliani”, ha detto in un comunicato l’Israel Defense Forces. L’IDF ha aggiunto che le sue truppe, hanno lavorato in collaborazione con Israele Securities Authority (ISA), riuscendo a limitare i suoi spostamenti fino alla soluzione finale sopraggiunta in queste ore. Sinwar si era nascosto per oltre un anno facendosi scudo dei civili di Gaza. Rispondendo alla bella notizia, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto: “Abbiamo chiuso i conti anche con questo feroce assassino. Questo è un momento importante nella guerra in corso”. Era in cima alla lista dei ricercati di Israele dall’inizio della guerra e la sua uccisione assesta un altro colpo potente al gruppo terroristico. Sinwar, 61 anni, è stato visto da Israele come il mastermind dietro il 7 ottobre, invasione, durante la quale i terroristi i di Hamas hanno massacrato 1200 civili inermi in tutto il sud di Israele e deportando a Gaza 251 persone dei quali circa 98 prigionieri rimarrebbero ancora prigionieri nei tunnel della Striscia. Netanyahu ha aggiunto “Continueremo con tutte le nostre forze fino a quando gli ostaggi rimasti saranno rilasciati”. Ha anche lanciato un appello a tutti i combattenti di Hamas rimasti nella striscia di Gaza di arrendersi. “Chiunque deporrà le armi e restituirà i nostri rapiti, avranno salva la vita”, ha detto il leader israeliano. Sinwar era il leader regionale di Hamas nella striscia di Gaza dal 2017. Ha anche assunto la presidenza del bureau politico di Hamas all’inizio dell’estate dopo che il precedente leader politico, Ismail Haniyeh, era stato ucciso in luglio in un’esplosione mirata nella capitale iraniana, Teheran.

