Da oggi Refezione scolastica nelle scuole di Modica

Da oggi, 17 ottobre, è iniziato il servizio di mensa scolastica a Modica nelle scuole di competenza comunale. La mensa è destinata agli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della scuola secondaria di primo grado che fanno il tempo pieno. A darne comunicazione è l’Assessore alla pubblica Istruzione Chiara Facello. “Sono quasi 1.000 i pasti che verranno somministrati ogni giorno dando così risposta alle esigenze delle famiglie che ne hanno chiesto l’attivazione”. In attesa del bando di gara che affiderà il servizio per il prossimo triennio, la refezione per quest’anno scolastico, sarà espletata dalla stessa ditta che l’ha svolta nei due precedenti”

