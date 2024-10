Annullata a Modica la “Notte” Bianca Junior

Annullata la “notte” bianca Junior prevista per sabato 19 ottobre in C.so Umberto dalle 17:00 alle 21:00, a causa dell’allerta meteo diramata per la stessa giornata. Ci abbiamo sperato fino all’ultimo – ha dichiarato l’Assessore Facello – la macchina organizzativa era già pienamente avviata e operativa ma, purtroppo, le condizioni meteo per sabato prossimo 19 ottobre, prevedono forti piogge anche a carattere temporalesco. Essendo la Notte Bianca Junior un evento pensato all’aperto, siamo costretti a dover rinviare la manifestazione.

