Giocare ai tavoli a mani corte: regole per un gioco promettente al Cazeus casino

Giocare ai tavoli short-handed, dove sono sedute 5-6 persone, è sempre più impegnativo che ai tavoli pieni con 9-10 avversari. Il successo in questo tipo di gioco su https://cazeus.it dipende da molte qualità: aggressività, esperienza, osservazione, conoscenza delle tattiche e autocontrollo. Ecco cosa fare se vuoi ottenere risultati fantastici al Cazeus casino.

Mani iniziali: cosa giocare

Ai tavoli short-handed, i partecipanti effettuano puntate obbligatorie con maggiore frequenza. Se applichi solo una strategia stretta, le tue vincite non saranno sufficienti a coprire l’importo speso per i bui.

La decisione di partecipare al gioco al Cazeus casino non deve basarsi solo sulla combinazione delle tue carte. Dovresti prendere in considerazione altri principi:

Le carte alte sono più giocabili e aiutano a vincere piccoli piatti se si applica l’aggressività;

In un tavolo con meno giocatori, il dominio delle carte conta meno che in un tavolo pieno;

Le carte di colore o di scala, come le mani medie e basse, sono più deboli perché anche le probabilità del piatto sono minori;

L’aggressività nel pre-flop in determinate situazioni può aiutarti a vincere piccoli piatti senza resistenza, indipendentemente dalla tua mano.

Massimizzare il vantaggio

Il gioco pre-flop ai tavoli short-handed del Cazeus casino presenta maggiori vantaggi rispetto ai tavoli completi. Dato che un numero minore di avversari entra con una puntata minima, il primo rilancio è fondamentale per lo sviluppo del gioco pre-flop. Chi attacca per primo ottiene diversi vantaggi:

Costringe gli avversari a ripensare alle loro mani per decidere se entrare dopo il rilancio;

La probabilità di mantenere l’iniziativa dell’attaccante sul flop è alta, dato che ha iniziato a controllare il gioco prima del flop;

Limita il numero di giocatori che partecipano alla competizione per il piatto, aumentando in modo significativo le possibilità di vincita.

Se vuoi togliere il vantaggio dell’attaccante sul flop dopo il suo rilancio, devi fare un rilancio; se non è possibile, è meglio foldare.

L’importanza della posizione

La posizione UTG (Under the Gun), in cui il visitatore del Cazeus casino agisce per primo, è più favorevole ai tavoli short-handed che a quelli full. Questo giocatore può rilanciare, ottenere un vantaggio e ampliare il divario.

Anche la quarta e la quinta posizione possono ottenere un vantaggio pre-flop in due modi:

Se UTG non rilancia, puoi diventare il primo attaccante. Rilanciare per “comprare” il bottone, in altre parole costringere l’avversario del bottone a foldare. Questa azione è più vantaggiosa nelle partite short-handed perché il minor numero di giocatori e il vantaggio delle puntate pre-flop aumentano l’importanza del bottone.

Un giocatore sul bottone ha un vantaggio significativo sia nel pre-flop che negli altri livelli di gioco.

Giocare con i bui ai tavoli short-handed è sempre più difficile, quindi ogni partecipante dovrebbe concentrarsi non sulla massimizzazione delle vincite ma sulla minimizzazione delle potenziali perdite.

Giocare dopo il flop

Il gioco post-flop ai tavoli short-handed è meno meccanico rispetto ai tavoli full. In genere, i giocatori iniziano a utilizzare i loro vantaggi in combinazione con il bluff, rendendo il processo decisionale più complesso. Solo l’aggressività, unita a una buona posizione e al controllo del gioco, può portare alla vittoria in un tavolo a 6 giocatori.

Conoscere gli avversari

Dopo la distribuzione delle carte, devi valutare il numero di giocatori che ti conviene per aumentare le tue vincite o per migliorare le tue possibilità di vincita. I giocatori più esperti di solito lavorano per ottenere il numero ideale di avversari al tavolo. In questo modo hanno la possibilità di controllare le puntate, le quote e le dimensioni del piatto.

È altrettanto importante conoscere i tuoi avversari. I giocatori del Cazeus casino sono classificati in due tipi in base alle loro tattiche e strategie:

In base alla selezione delle carte – strette o sciolte;

Per stile di gioco: aggressivo o passivo.

Cerca sempre di capire contro chi stai giocando. Questo ti aiuterà non solo a determinare il range di mani del tuo avversario, ma anche a prevedere le sue azioni post-flop.

Anche se il gioco short-handed è più difficile rispetto ai tavoli completi, padroneggiare i suoi principi ti garantirà il successo.

